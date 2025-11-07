Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu è stato eletto miglior giocatore AIC di ottobre per la Serie A. "Magari gli attaccanti stanno facendo meno bene il loro lavoro ma il turco è sempre decisivo. Forse più di quanto potevamo immaginare. In estate era sembrato molto vicino un suo addio all’Inter, e invece è rimasto e sta tirando fuori un livello di prestazioni che l’anno scorso forse non aveva mai toccato", si legge nella motivazione scritta dalla redazione de L'Ultimo Uomo per il sito dell'Assocalciatori.