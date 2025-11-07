Nel momento esatto in cui Cristian Chivu ha proposto Yann Bisseck al centro della difesa, potrebbe aver cambiato anche le strategie di mercato della dirigenza nerazzurra. Quello che prima sembrava scontato, vale a dire la ricerca di due nuovi centrali in vista della prossima stagione, con l'addio per fine contratto di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, potrebbe essere rivalutato con lo spostamento in mezzo del tedesco e l'investimento solo su un profilo giovane nel ruolo.

Ad ogni modo, al di là delle riflessioni in corso che richiederanno diversi mesi prima di arrivare a decisioni definitive, l'Inter sta continuando a monitorare il mercato per scovare un difensore con determinate caratteristiche che abbini qualità ed età futuribile, sempre nel rispetto dei parametri finanziari. Detto di Joel Ordonez, ecuadoregno classe 2004, osservato speciale in occasione di Atalanta-Bruges, gli occhi sono puntati anche sulla vetrina italiana. Tarik Muharemovic, classe 2003 bosniaco del Sassuolo, sta facendo molto bene ed è tenuto in grande considerazione, anche in virtù degli ottimi rapporti tra i nerazzurri e i neroverdi.

C'è poi un altro profilo che piace in Viale della Liberazione e che nel weekend in arrivo, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, sarà osservato dal vivo da un emissario dell'Inter in occasione di Lecce-Verona. Si tratta di Tiago Gabriel, portoghese classe 2004, arrivato in Salento lo scorso gennaio e subito a proprio agio nel calcio italiano. La classica corvinata che potrebbe fruttare un ottimo ritorno dell'investimento al club giallorosso. E anche in questo caso i rapporti positivi con Pantaleo Corvino potrebbero essere un assist per un'eventuale trattativa.