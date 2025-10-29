Mancano 100 giorni all'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina e ai microfoni di RTL 102.5 il sindaco di Milano Beppe Sala annuncia che la marcia di avvicinamento sta rispettando la timeline prevista: "Siamo in tempo. A Milano abbiamo scelto di non realizzare direttamente le opere ma di chiedere al privato, come per il palazzetto di Santa Giulia e il Villaggio olimpico, che sono nei tempi. Abbiamo il problema degli extra costi che stiamo gestendo con fatica ma dopo la lezione di Expo sono abbastanza tranquillo".
La cerimonia di inaugurazione, come noto, si terrà il 6 febbraio allo stadio di San Siro, che in futuro verrà demolito per fare spazio al nuovo stadio di Inter e Milan. "Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano - ha aggiunto Sala -. Sarà la prima volta per le Olimpiadi a Milano e la quarta in Italia quindi mi sembra un bel passaggio per San Siro".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
