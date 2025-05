In vista della finale di Champions League del 31 maggio tra Paris Saint-Germain e Inter, il club nerazzurro ha cominciato la distribuzione dei codici ai tifosi che hanno fatto richiesta per un biglietto tra i 18mila disponibili per i tifosi di ognuna delle due squadre.

Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, proprio quei 18mila tagliandi (da 70 euro) sono praticamente esauriti, anche perché la richiesta era stata di circa 80mila biglietti. Restano gli altri, divisi in tre categorie di prezzo: 180, 650 e 950 euro.