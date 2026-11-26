Gustavo Varela è uno dei nomi più caldi del mercato di Serie A. L'attaccante portoghese del Monza, protagonista di uno straordinario avvio di stagione, ha attirato l'attenzione di numerosi club, tra cui Inter, Napoli e Juventus. Intervistato da Sky Sport, il centravanti ha parlato del proprio futuro, della corsa alla classifica marcatori e delle voci che lo vorrebbero lontano dalla Brianza già nelle prossime sessioni di mercato. Non è mancato un chiarimento sulla decisione di seguire la Juventus sui social network, un dettaglio che aveva alimentato ulteriormente le indiscrezioni su un possibile trasferimento a Torino.
Il portoghese ha preferito mantenere la concentrazione sul presente, evitando di alimentare le indiscrezioni relative al proprio futuro. "Ho un contratto con il Monza e non penso alle voci su un trasferimento, penso solo a cercare di fare il mio massimo finché sarò sotto contratto con il Monza. Non ho ricevuto nessuna novità finora". Varela ha poi sottolineato l'importanza di vivere con serenità il momento positivo che sta attraversando. "Cerco solo di continuare a vivere questo momento, bisogna essere pronti per il momento che si vive. Nel calcio, come nella vita".
Varela e il caso Juventus sui social: "La seguivo per Ronaldo, poi ho smesso"
Tra gli argomenti affrontati anche la curiosità legata ai social network. Il fatto che Varela seguisse la Juventus, ma non Inter e Napoli, aveva fatto discutere in chiave mercato. L'attaccante ha però chiarito che la scelta risaliva ai tempi dell'approdo di Cristiano Ronaldo in bianconero. "Ho iniziato a seguire la Juventus da quando è arrivato Ronaldo, non c'è problema a dirlo". Il portoghese ha quindi spiegato perché abbia successivamente deciso di smettere di seguire il club torinese. "Quando ho visto la notizia ho pensato che la gente si sarebbe spaventata, perché pensavano partissi, e quindi ho smesso di seguire non solo la Juventus, ma qualsiasi altro club".
Monza, Varela sulla sfida con Malen: "Competo soltanto con me stesso"
Varela ha parlato anche della corsa alla classifica marcatori, nella quale si sta confrontando con Donyell Malen, attaccante della Roma. "Malen è un grande giocatore, gioca in una grande squadra e continuerà a segnare. È una cosa buona per tutti, ci fa spingere per migliorare". Il centravanti del Monza ha poi elogiato le caratteristiche dell'olandese: "È un attaccante completo, sa giocare con i suoi compagni, attaccare, segna con il destro e con il sinistro". Quanto alla competizione individuale, Varela ha preferito mantenere un approccio prudente. "Io competo con me stesso. Competere con altri è difficile, magari tra 2 mesi saranno avanti di 10 gol e io ne sarei solo triste".
Varela ringrazia il Monza: "La fiducia dei compagni fa la differenza"
Infine, il portoghese ha spiegato quanto sia stato importante l'ambiente brianzolo per il suo rendimento. "È un momento bellissimo, fin dall'inizio. Mi sento bene già da inizio stagione, il Monza mi ha presentato bene e i compagni mi hanno accolto". Il giocatore ha quindi individuato nella fiducia ricevuta uno dei segreti della propria crescita. "A volte è solo questione di fiducia, se la senti e vedi persone attorno a te che credono in te è la cosa migliore. Se un giocatore ha questo, può sempre overperformare". Un ringraziamento particolare è stato riservato anche ai sostenitori: "Devo ringraziare i tifosi, mi hanno accolto alla grandissima".
Autore: Ludovica Ferrante
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