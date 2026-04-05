Insieme a Marcus Thuram, arriva ai microfoni di DAZN per parlare dell’esito del match tra Inter e Roma anche Lautaro Martinez, altro protagonista dell’incontro grazie alla sua doppietta che ha lanciato i nerazzurri in questa bellissima serata. Queste le sue parole

Ieri dicevi che bisognava scendere in campo con un’altra attitudine, oggi si è visto?

“Oggi era uno scontro diretto, una partita importante per il campionato, la classifica, per noi stessi. Dovevamo scendere in campo con la giusta personalità; la Roma è forte, conosciamo il loro allenatore, sporca bene le giocate. Poi oggi Marcus è tornato, o meglio, ha fatto la differenza. Un calo possiamo averlo tutti, ce l’ho anche io; sono felice per lui e tutti i compagni, era la vittoria che ci meritavamo”.

Bastoni ha ancora la tibia dolorante, però voi pensate che questa vittoria valga doppio per tutti gli azzurri?

“Quando parli di lui e di tutti i compagni mi viene la pelle d’oca. Questi ragazzi lasciano l’anima, lo dico oggi che magari è tutta felicità ma anche quando perdiamo loro lasciano tutto. Anche ora che sono rimasti fuori dal Mondiale danno l’esempio e lavorano dando il massimo. Un calo si può avere ma sono anni che teniamo l’Inter in alto. Non possiamo fermarci, si accettano le critiche ma vogliamo allenarci ogni giorno per lasciare l’Inter in alto. Sono felice di avere questi compagni di squadra”.