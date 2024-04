Nel post partita di Juventus-Fiorentina, match vinto dai bianconeri con il risultato di 1-0, Manuel Locatelli si è concesso ai microfoni di DAZN. "Bisogna essere sinceri, quest'anno abbiamo fatto alcune gare che sono state davvero brutte, ci siamo guardati in faccia ma ho visto sempre un gruppo unito e bisogna ripartire da qui. La vera sfida è con noi stessi, siamo una squadra forte ma dobbiamo crederci. Dobbiamo tornare in Champions League e in finale di Coppa Italia".

"Ci siamo visti vicino all'Inter, la delusione è stata tanta e abbiamo pagato nelle partite seguenti. L'obiettivo era tornare in Champions League, cambierebbe tanto da vincere o non vincere la Coppa Italia", ha aggiunto.