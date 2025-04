Nel lungo intervento nel corso dell’evento ‘il Foglio a San Siro', il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato così di Simone Inzaghi e del suo futuro: "Con Inzaghi abbiamo avuto la circostanza favorevole che si chiama fortuna di prenderlo al momento giusto. Quando andò via Conte, la disponibilità di mercato non era così onerosa e lui stava firmando per la Lazio. E' migliorato nel tempo, ancora oggi è tra i tecnici più giovani. Ha tutte le conoscenze specifiche del mondo del calcio, non solo sul piano tecnico tattico ma anche nella gestione degli uomini".

Nella classifica degli allenatori dove lo metti?

"In prima fascia, sicuramente. Non faccio il podio".

A fine stagione sarai contento se... "

"Generalmente se arrivi secondo, tu hai fallito. Ma non è così, tu devi valutare tutto. Noi ora siamo in corsa su tre fronti, dal punto di vista economico abbiamo incassato una valutazione molto importante grazie alla Champions. E' chiaro che l'ambizione mia e della società è puntare sempre più in alto. Non vogliamo fare le comparse; se poi altri saranno più bravi, ci inchineremo. Vogliamo credere di poter vincere Champions, campionato e Coppa Italia. Essere in corsa è già un risultato importante".

