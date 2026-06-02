Marco Palestra non sarà titolare domani nell'amichevole che la Nazionale italiana sosterrà contro il Lussemburgo. Come informa Sky Sport, l'esterno dell'Atalanta che è obiettivo caldo dell'Inter specie viste le conferme relative all'interesse del Real Madrid per Denzel Dumfries, con le Merengues pronte a pagare la clausola rescissoria ha accusato un fastidio muscolare di entità non preoccupante ma che gli impedirà di giocare, almeno dal primo minuto il match di domani allo Stade de Luxembourg.