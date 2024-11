L'esordio assoluto con la maglia dell'Inter di Tomas Palacios, andato in scena sui titoli di coda della gara di Empoli di mercoledì scorso, ha reso orgoglioso il Talleres, squadra argentina con la quale il difensore classe 2003 si è messo in mostra conquistando la possibilità di fare il grande salto in Europa: "Dal Tallers al mondo, congratulazioni per questo debutto Tomy", il messaggio della società di Cordoba.

