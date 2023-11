Il nome di Zielinski continua a essere valido per quanto riguarda il mercato di Inter e Juventus. E se sul fronte juventino si guarda al polacco già in vista di gennaio, considerando le defezioni di Fagioli e Pogba, da quello interista è un'idea valida soprattutto in vista del prossimo anno.

Come conferma oggi Tuttosport, Giuntoli ovviamente conosce benissimo Zielinski e lo ritiene adeguato per le sue caratteristiche a inserirsi nella mediana bianconera. Ma da qualche settimana è un'opzione che stuzzica anche Marotta, soprattutto considerando il fatto che può andare in scadenza di contratto: sarebbe l'ennesimo colpo a zero della sua gestione a Milano. Il Napoli, ovviamente, non sta a guardare e spera di convincerlo a firmare il rinnovo.