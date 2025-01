L'Inter è alla ricerca di giocatori Under 25-26 o ancora più giovani, di prospettiva e con stipendi sostenibili. Come spiega Tuttosport, quella della prossima estate non sarà una rivoluzione, ma serviranno rinforzi un po' in tutti i reparti.

Di certo arriverà un centrale, con obiettivi precisi soprattutto nell'Atalanta, da Hien al ritorno di Scalvini, ma vengono monitorati anche Bijol e Gila. Sulle fasce si guarda a Rensch dell'Ajax come vice-Dumfries: il giocatore è in scadenza a giugno. In mediana non è da escludere un derby col Milan per Ricci, anche se i rossoneri sono più avanti. I soldi ricavati dall'addio di Frattesi potrebbero finire proprio in questa operazione. Nella stessa zona di campo occhio anche a Belahyane come vice-Calhanoglu, ma molto dipenderà dal futuro di Asllani. Sulla trequarti il nome è Nico Paz, l'Inter sta già lavorando ai fianchi il Real Madrid, che lo ricomprerà.

Infine l'attacco, dove non ci saranno più Arnautovic e Correa. Il nome sotto osservazione è Castro, visto come un nuovo Lautaro.