Oggi è il giorno di Tajon Buchanan all'Inter. Come conferma anche Tuttosport, il canadese arriverà stamane in Italia, sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto con i nerazzurri, scegliendo presumibilmente il numero 11 o il numero 17, entrambi già vestiti in carriera. Sarà a disposizione col Monza, perché prima dovrà far ritorno in Belgio per sbrigarle le ultime pratiche burocratiche necessarie per ottenere il permesso di soggiorno, obbligatorio per gli extracomunitari.

Secondo il quotidiano torinese, l'emergenza ha "regalato" a Inzaghi un titolare in più, ovvero Bisseck, inizialmente inserito come alternativa a Bastoni ma tornato utilissimo come braccetto di destra. E allora non si esclude un impiego di Buchanan più alto, in un ipotetico 3-4-3 qualora la partita dovesse richiedere un atteggiamento più offensivo. Ruolo, quello di ala destra, perfetto per il canadese e che, invece, nessun altro in rosa (a eccezione ovviamente di Cuadrado) può ricoprire in modo adeguato.

