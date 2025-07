Simone Inzaghi vuole portare Francesco Acerbi all'Al Hilal. A parlare del possibile sbarco in Arabia del difensore è SportMediaset: secondo l'emittente televisiva il club saudita ha fatto partire i primi sondaggi esplorativi per il classe 1988 che il tecnico piacentino gradirebbe riavere con sé dopo le esperienze alla Lazio e all'Inter.

"L'interesse è concreto e anche se per il momento non c'è stato ancora alcun affondo la situazione resta da monitorare", aggiunge SM.