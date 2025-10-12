Nonostante la squalifica che lo escluderà da Italia-Israele, in programma martedì sera a Udine, Alessandro Bastoni ha deciso di restare al fianco del gruppo azzurro, in questi momenti impegnato nell'allenamento di scarico su un campo vicino al Bluenenergy Stadium. Tra stasera o domani, comunque, il difensore dell'Inter potrebbe tornare a Milano per cominciare a preparare la gara di campionato contro la Roma di sabato prossimo. Lo riporta Sky.
Sezione: Focus / Data: Dom 12 ottobre 2025 alle 17:21
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Paesi Bassi-Finlandia, le scelte ufficiali di Koeman: Dumfries inamovibile sulla destra, altra panchina per De Vrij
Pio Esposito: "Nazionale, emozione indescrivibile. Il gol? L'ho sognato ogni notte da quando ho cominciato a giocare"
TS - Inter e Milan, occhi su Gila: il rinnovo con la Lazio è in alto mare. I nerazzurri avevano già fatto un tentativo
Ventola: "All'Inter per Ronaldo, dopo il 5 maggio Gresko salvato dalla polizia". Poi torna sulla rottura con Vieri
CdS - Zielinski con le valigie in mano: la sua cessione a gennaio potrebbe portare un nuovo mediano all'Inter
CdS - Esposito, arriva anche il primo gol azzurro: poteva partire in prestito, Chivu l'ha voluto tenere all'Inter
