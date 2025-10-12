Nonostante la squalifica che lo escluderà da Italia-Israele, in programma martedì sera a Udine, Alessandro Bastoni ha deciso di restare al fianco del gruppo azzurro, in questi momenti impegnato nell'allenamento di scarico su un campo vicino al Bluenenergy Stadium. Tra stasera o domani, comunque, il difensore dell'Inter potrebbe tornare a Milano per cominciare a preparare la gara di campionato contro la Roma di sabato prossimo. Lo riporta Sky

Sezione: Focus / Data: Dom 12 ottobre 2025 alle 17:21
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
