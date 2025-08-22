Gruppo al gran completo oggi, al centro sportivo di Appiano Gentile, dove Cristian Chivu ha diretto l'allenamento a tre giorni dal match d'esordio in campionato contro il Torino. Recuperato, quindi, Federico Dimarco, che sarà titolare lunedì sera dopo aver smaltito la contusione alla coscia accusata contro l'Olympiacos; si sono allenati con i compagni anche Carlos Augusto e Davide Frattesi, il quale potrebbe tornare tra i convocati. Il nuovo acquisto Andy Diouf, in queste ore alle prese con le visite mediche, dovrebbe presentarsi domani alla Pinetina.