"Bastoni resta, Provedel e Solet sono nel mirino". Sky Sport riassume così la giornata frenetica vissuta nella sede dell'Inter, dove si sono alternati diversi agenti. Tra cui, appunto, quello del difensore della nazionale italiana, Tullio Tinti, che ha assicurato che, nonostante le voci sul Barcellona di qualche settimana fa, il suo assistito resterà in nerazzurro perché ha la maglietta della Beneamata cucita addosso. Negli uffici di Viale della Liberazione, in seguito, si è presentato anche Gianni Rava, procuratore del portiere della Lazio, che invece ha preferito trincerarsi dietro a un 'no comment' quando i cronisti hanno provato a incalzarlo dopo l'incontro con la dirigenza.

Quanto al difensore dell'Udinese, club che ieri l'Inter ha incontrato in un noto hotel milanese, Sky conferma che rimane un obiettivo prioritario perché può coprire teoricamente tutti i ruoli della difesa a tre, soprattutto quello di braccetto destro, posto occupato frequentemente da Yann Bisseck nella scorsa stagione. A proposito del tedesco, anche il suo nuovo agente, Giovanni Branchini, è passato in sede oggi per una semplice visita di cortesia.

Insomma, in queste prime fasi di mercato, la difesa è al centro dei pensieri dei dirigenti dell'Inter. Un restyling scontato visti gli addii di alcuni senatori per limiti d'età e di Denzel Dumfries, destinato al Real Madrid. Lì, a destra, l'obiettivo dichiarato è sempre lo stesso: Marco Palestra.