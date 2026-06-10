L'ex attaccante Jeda, intercettato da Calcio in Pillole, ha parlato della crisi degli attaccanti nel mondo del calcio italiano. Di seguito il suo intervento: "L'auspicio è che in questa nuova generazione possano crescere attaccanti che possano fare tanti goal. La Serie A rimane un campionato interessante, ed è confermato dal pubblico sempre numeroso. Credo che Pio Esposito possa ricalcare le orme dei vecchi attaccanti e diventare un punto di riferimento per i suoi colleghi di reparto".