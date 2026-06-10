Probabilmente dopo lo 0-5 dello scorso campionato, in cui anche lui ha messo la firma, Lautaro Martinez ha espresso un giudizio molto positivo sul manto erboso del Mapei Stadium, casa del Sassuolo. Che, annuncia la Lega Calcio Serie A, ha vinto il Most Valuable Field della stagione 2025/2026, premio stagionale al miglior terreno di gioco del massimo campionato italiano.

La classifica viene stilata al termine di ogni giornata di campionato attraverso le valutazioni di quattro figure chiave: il capitano della squadra ospite, il direttore di gara, il regista della produzione televisiva e i tecnici agronomici della Lega. Ciascuno esprime il proprio giudizio sul terreno di gioco secondo una scala che prevede tre livelli – scarso, buono ed eccellente – e lo comunica al Delegato di Lega presente all’evento o tramite l’Ufficio Competizioni LNPA. Il punteggio finale, sommato lungo l’arco dell’intera stagione, determina il campo vincitore.

Questo premio ha coinciso con un significativo rinnovamento per il Mapei Stadium: l’impianto si è dotato di un nuovo manto erboso interamente naturale, realizzato dall’azienda italiana Paradello con la varietà NorthBridge, vale a dire una tipologia di gramigna sviluppata dalla Oklahoma State University, scelta anche per i terreni dei Mondiali 2026 in Nord America

A seguire l'albo d'oro del premio:

2021/22 – Dacia Arena
2022/23 – Gewiss Stadium
2023/24 – Allianz Stadium
2024/25 – U-Power Stadium
2025/26 – Mapei Stadium

Sezione: News / Data: Mer 10 giugno 2026 alle 18:07
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.