Ebenezer Akinsanmiro rimarrà al Pisa. Il club toscano, retrocesso dopo solo un anno di permanenza in Serie A, ha infatti contattato l'Inter confermando la volontà di esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista nigeriano, arrivato la scorsa estate in riva all'Arno e protagonista di un'annata da 25 presenze complessive. Lo riporta Gianluca Di Marzio: resta da capire se i nerazzurri decideranno di esercitare il controriscatto. Come da accordi, una volta riscattato Akinsanmiro avrà un contratto di tre anni con il Pisa, con cui ha giocato in prestito nell'ultima stagione, collezionando in tutto 25 presenze e fornendo un assist.

Nei colloqui anche l'ipotesi Cocchi

Durante l'incotnro tra i toscani e l'Inter si è parlato anche di diverse soluzioni, tra cui il terzino sinistro dell'U23 Matteo Cocchi (che ha anche debuttato in prima squadra con Cristian Chivu), ma si tratta di una situazione ancora da approfondire.