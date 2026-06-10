Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a un evento a palazzo Pirelli, spiegando quali sono gli obiettivi del club: "Lo scudetto? Non fa ancora per noi. Ho la fortuna di lavorare in un club dove, tra la fine di una stagione e l'inizio della successiva, possiamo sempre dire che il bello deve ancora venire", le parole riprese dall'ANSA. Nico Paz rimarrà? Negli scorsi giorni ha provato Cesc Fabregas a rispondere a questa domanda: "Non si sa. Lui è molto contento di stare con noi. Vediamo cosa succede".

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 10 giugno 2026 alle 21:20 / Fonte: ANSA
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione