Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a un evento a palazzo Pirelli, spiegando quali sono gli obiettivi del club: "Lo scudetto? Non fa ancora per noi. Ho la fortuna di lavorare in un club dove, tra la fine di una stagione e l'inizio della successiva, possiamo sempre dire che il bello deve ancora venire", le parole riprese dall'ANSA. Nico Paz rimarrà? Negli scorsi giorni ha provato Cesc Fabregas a rispondere a questa domanda: "Non si sa. Lui è molto contento di stare con noi. Vediamo cosa succede".