In vista della partita d'esordio dei Paesi Bassi contro il Giappone ai Mondiali del 2026, l'ex difensore della Lazio e del Milan Jaap Stam propone una formazione offensiva per la difesa della nazionale olandese. L'ex nazionale Oranje preferirebbe una coppia centrale formata da Virgil van Dijk e Micky van de Ven. Ma sulla fascia destra non ci sono dubbi sulla titolarità di Denzel Dumfries: "Per me non c'è spazio per discussioni sul ruolo di terzino destro, e non credo ce ne siano nemmeno per Ronald Koeman", afferma con enfasi al De Telegraaf. Secondo lui, il giocatore ormai prossimo a lasciare l'Inter per accasarsi al Real Madrid si adatta perfettamente a diversi moduli di gioco e sa rimediare agli errori difensivi grazie alla sua velocità.

Wieffer è un giocatore diverso da Dumfries

Allo stesso tempo, Stam difende Mats Wieffer, che gioca anch'egli come terzino destro nel Brighton & Hove Albion. Stam ritiene che il giocatore non debba essere scartato subito dopo una sola apparizione con la nazionale neerlandese, perché con le sue qualità calcistiche può assolutamente rivelarsi prezioso durante il torneo negli Stati Uniti. "Tuttavia, non dovrebbe cercare di fare le stesse cose di Denzel. È un tipo diverso, molto più un passatore e un giocatore intelligente che può far giocare meglio gli attaccanti."