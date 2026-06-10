"Oumar Solet è un giocatore da Inter". Felipe Dal Bello non ha dubbi e lo dice a chiare lettere a Gazzetta.it, in un'intervista durante la quale ha tessuto le lodi del difensore dell'Udinese. Il nome in cima alla lista della dirigenza nerazzurra per rinforzare il reparto arretrato da mattere a disposizione di Cristian Chivu per la stagione 2026-27. "Oggi prenderlo a 20-25 milioni di euro sarebbe un affare”, aggiunge il brasiliano commentando le cifre che circolano sui media.

Al di là della mera questione ecomomica, Felipe si concentra sulle caratteristiche tecnico-tattiche dell'ex Salisburgo, esaltandone le qualità: "Ho capito subito che è un profilo da squadra top, pure per la Premier League, essendosi abbassato il livello della Serie A. Lo vedrei bene al Manchester United. E' devastante nel pressing, incredibile nel dribbling, sa fintare e saltare gli avversari".

Oltre ai tanti pregi, Felipe vede anche un difetto da correggere nel gioco di Solet: "Pecca un po’ in fase puramente difensiva, nelle letture: deve essere più pessimista, fiutare il rischio, valutare meglio se prendersi la responsabilità di spingersi in avanti rischiando di prendere gol. Ogni tanto sembra quasi che si annoi, che senza un po’ di solletico senta il bisogno di salire troppo in attacco. Dovrà adattarsi alle richieste dell’Inter e migliorare soprattutto l’aspetto dell’attenzione".

Per Felipe, in definitiva, Solet arriverebbe a Milano per prendersi subito un posto da titolare. “Non patirebbe il grande salto in una big, ha grande personalità: giocherebbe fin dall’inizio. La pressione sarà certamente diversa rispetto a Udine, ma con questo bagaglio non avrà problemi".