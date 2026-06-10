Il quotidiano spagnolo Marca ha indicato l'attaccante del Bournemouth e della Nazionale brasiliana Rayan Vitor Simplício Rocha come una delle possibili rivelazioni dei Mondiali che stanno per prendere il via. Secondo il giornale, il ragazzo del 2006 si è messo in luce nella nazionale brasiliana a causa degli infortuni di Rodrygo ed Estêvão e dell'incertezza sulla fascia destra nella squadra di Carlo Ancelotti. Secondo il quotidiano, il giovane attaccante ha colto ogni opportunità ed è arrivato a essere considerato un'opzione in grado di cambiare le sorti di una partita entrando dalla panchina.

Il piccolo Imperatore

Analizzando lo stile di gioco di Rayan, Marca afferma che l'attaccante possiede caratteristiche che ricordano l'ex attaccante dell'Inter Adriano, in particolare la combinazione di forza fisica, velocità e potenza per attaccare gli spazi aperti. L'articolo arriva addirittura a definirlo un possibile "erede" dell'ex attaccante della Seleçao.