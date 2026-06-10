A margine della sua visita presso il Museo della FIFA a Zurigo, Christian Vieri ha rilasciato un'intervista al quotidiano elvetico 20 Minuten, prima esprimendo un giudizio a priori sul Mondiale che sta per cominciare: "Penso che questo sarà il miglior Mondiale di sempre", per poi parlare della Nazionale di Murat Yakin tessendone gli elogi: "Lasciatemi dire una cosa: la Svizzera ha superato l'Italia. Giocano un calcio bellissimo, sono forti, tutti i loro giocatori militano nei migliori campionati europei. La Svizzera arriverà almeno agli ottavi di finale, e dopo tutto è possibile".

Vieri cade dalle nuvole su Akanji

Interrogato sui giocatori chiave della Nati, però, Vieri ha esitato per un attimo. "Uff, non conosco questi nomi", ha detto. Reagendo poi con stupore quando gli è stato detto che nella squadra rossocrociata milita anche il difensore dell'Inter Manuel Akanji: "Come, Akanji è svizzero? È una vera e propria colonna portante in difesa".