Qest'oggi, l'Inter Store Castello di Milano è diventato il luogo speciale per un evento unico dedicato ai tifosi nerazzurri che hanno potuto ammirare i trofei del Double, scudetto e Coppa Italia, vinti dalla squadra di Cristian Chivu nella stagione terminata da poco.

"Come già successo in occasione dei precedenti eventi, i fan hanno potuto partecipare a questa giornata esclusiva acquistando uno dei prodotti celebrativi della stagione 2025/26 presso l'Inter Store Castello di via Dante 16 a Milano. Una giornata indimenticabile per tutti i presenti, che hanno potuto vedere da vicino le Coppe del Double, vivendo da protagonisti una parte della straordinaria stagione nerazzurra. Una celebrazione che in inter Store Castello proseguirà anche nelle prossime settimane: resteranno attivi il backdrop celebrativo e i props dedicati alle photo opportunity, permettendo a tutti i tifosi di conservare un ricordo speciale della stagione dei successi nerazzurri", si legge sul sito del club.