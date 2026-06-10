Nel corso dell'intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è tornato anche a parlare del futuro del calcio italiano e del ruolo sempre più preponderante dei fondi d'investimento, rispondendo a una domanda sulle voci di una possibile acquisizione del Napoli da parte di un fondo americano. Secondo Moratti, non si tratta tanto di una questione di difficoltà economica per gli imprenditori italiani, quanto di una prospettiva futura sempre più impegnativa e ambiziosa. “Non è questione di fatica, non è che facessimo fatica anche noi che abbiamo lasciato, quanto guardando il futuro e non mi sembra di aver sbagliato, diventa sempre più pesante come cosa”, ha spiegato, aggiungendo che a suo modo di vedere Aurelio De Laurentiis ha i mezzi per continuare, ma che di fronte a un’offerta interessante potrebbe valutare la cessione.

Nazionale, sì allo stimato Mancini

In vista dell'imminente avvio dei Mondiali, Moratti ha anche parlato della nuova assenza dell'Italia, un fatto per lui estremamente doloroso: “Possiamo abituarci, ma l’abitudine non fa sì che la cosa sia meno grave. È gravissimo il fatto che l’Italia, con tutti i campionati del mondo che ha vinto, quattro, non partecipi ai campionati del mondo”, afferma l'ex patron nerazzurro, che poi ha espresso il proprio parere favorevole al ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico, sottolineando sia il legame personale che la stima professionale nei confronti dell’allenatore.