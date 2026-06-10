"Quando vedevo le cose che faceva in allenamento, dicevo: 'Questo è il nuovo Pelé". Così Nelson Dida, storico portiere Milan, parlando a 'Derbyssimo Legends' del Fenomeno Ronaldo, suo ex compagno ai tempi del Cruzeiro nella stagione 1993-94. 

"E' stato il giocatore più forte con cui ho giocato, l'ho conosciuto al Cruzeiro - il ricordo di Dida - Abitavamo nello stesso palazzo, lui aveva vinto questa macchina mi pare che mi chiese di guidare per portarlo agli allenamenti e alle partite. Faceva delle cose assurde, anche a livello di conclusioni.  E' un ragazzo fenomenale, a fine seduta tutti si fermavano per vedere cosa facesse. Poi quello che faceva in campo lo avete visto tutti". 

Sezione: News / Data: Mer 10 giugno 2026 alle 19:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.