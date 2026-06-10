"Quando vedevo le cose che faceva in allenamento, dicevo: 'Questo è il nuovo Pelé". Così Nelson Dida, storico portiere Milan, parlando a 'Derbyssimo Legends' del Fenomeno Ronaldo, suo ex compagno ai tempi del Cruzeiro nella stagione 1993-94.

"E' stato il giocatore più forte con cui ho giocato, l'ho conosciuto al Cruzeiro - il ricordo di Dida - Abitavamo nello stesso palazzo, lui aveva vinto questa macchina mi pare che mi chiese di guidare per portarlo agli allenamenti e alle partite. Faceva delle cose assurde, anche a livello di conclusioni. E' un ragazzo fenomenale, a fine seduta tutti si fermavano per vedere cosa facesse. Poi quello che faceva in campo lo avete visto tutti".