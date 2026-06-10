A margine dell'ultimo test prima dell'inizio dei Mondiali vinto contro l'Islanda, Lionel Scaloni, CT della Nazionale argentina, ha parlato delle condizioni di salute di Nico Paz, che ha giocato titolare contro gli scandinavi: "L'ho visto in forma, sembrava rilassato. Lo abbiamo visto desideroso di rientrare in gruppo. Avevamo previsto che non giocasse la prima partita perché forse sarebbe stato disponibile a quel punto, ma oggi stava bene. Era lo stesso giocatore che gioca tutte le partite con il Como e siamo contenti perché ha disputato una buona partita".

Nico Paz attacca: "Io sapevo di non avere nulla di grave"

Nico Paz che si è presentato di par suo in zona mista per parlare del suo stato di forma, cogliendo anche l'occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa: "Io lavoro tranquillo perché sapevo che non fosse grave e che fossero tutte bugie. Molta gente diceva cose che non corrispondevano alla realtà. Fin dall'inizio sapevo che non era niente di grave, dovevo solo affrontare la situazione giorno per giorno e ora mi sono già ripreso", le parole riportate da Tutto Mercato Web.