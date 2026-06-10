Intervistato da Voetbal International, Hans Kraay, ex calciatore olandese e oggi opinionista, ha espresso tutta la sua ammirazione per il percorso fatto in carriera da Denzel Dumfries, partito dal basso fino ad arrivare in età matura nel Real Madrid, il club più vincente al mondo: "La favola di Dumfries è ormai completa. Se mai dovessimo scrivere un libro su di lui, abbiamo già il titolo: 'Da Barendrecht (la sua prima squadra, ndr) al Bernabéu'. Se posso riassumere brevemente la storia del Real Madrid, direi che va da Puskás a Zidane e da Zidane a Denzel. O forse sto esagerando un po'?", ha detto scherzando Kraay.

Prima di sottolineare la grande perserveranza del giocatore dell'Inter, che ha dovuto spazzare via, a suon di prestazioni, lo scetticismo che lo ha circondato per anni nella sua nazionale: "C'erano molti dubbi tra gli, certamente anche tra i vari commissari tecnici, nel corso degli anni. Era un continuo 'Denzel dentro, Denzel fuori'. Sulla fascia si sono succeduti Veltman, Rick Karsdorp, Kenny Tete, Hans Hateboer, Lutsharel Geertruida... E ogni volta i commissari tecnici hanno dovuto fare marcia indietro. Che combattente. Che vincente".