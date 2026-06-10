"Non esprimo pareri sui pareri. I pareri si rispettano". Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, commenta il pronunciamento del Collegio di Garanzia (che rimanda la competenza all'Anac) sulla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC per il cosiddetto 'pantouflage'. "Entro quanto mi aspetto il parere Anac ora? In un tempo che l'autorità riterrà necessario" ha concluso Abodi, come riporta l'ANSA.
Il parere del Collegio di Garanzia
Nei giorni scorsi il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni aveva ritenuto non di propria competenza la verifica sulla presunta ineleggibilità di Malagò alla presidenza della Federcalcio, la cui assemblea elettiva è fissata per il 22 giungo prossimo. È quanto dichiarato in una pronuncia che rispondeva alla richiesta di parere formale, richiesto quattro giorni fa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Abodi, in seguito ad un'interrogazione parlamentare in relazione all'applicazione delle norme sul 'pantouflage' nelle cariche apicali del sistema sportivo.
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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