Insieme a Tullio Tinti, si è presentato nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione anche Manuel Montipò, socio dello storico agente. Che poi si è fermato a parlare ai microfoni di Sky Sport della situazione di Matteo Ruggeri, esterno dell'Atletico Madrid che piace molto anche ai club italiani. "Ha fatto 48 partite e sette assist, quasi tutte da titolare. L'Atletico è contentissimo del giocatore, è contentissimo di tenerlo. Oggi è titolare nei Colchoneros, ma col calciomercato può succedere di tutto perché le richieste non mancano sia in Italia che all'estero, ma ad oggi non c'è nulla di concreto".

Montipò non sa, Tinti invece sì...

Quando gli viene chiesto nello specifico dell'interesse della Juventus, Montipò ha aggiunto sibilino: "Ruggeri è in un top club e di conseguenza tutti gli altri top club guardano i giocatori forti. Potrebbe anche esserci l'Inter, non lo so io, potrebbe anche esserci un interessamento...". Scatenando di riflesso la risposta dello stesso Tinti: "Lo so io…". Le parole di Montipò, quindi, corroborano l'indiscrezione legata al sondaggio del club nerazzurro per Ruggeri, riportata in esclusiva da FcInterNews.it, che si attiverebbe nel caso in cui Carlos Augusto lasciasse l'Inter.