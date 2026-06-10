La notizia di oggi sulla volontà da parte del Pisa di riscattare Ebenezer Akinsanmiro fa felice l'Inter che è riuscita a valorizzare un altro elemento del suo settore giovanile, al di là della stagione non eccelsa dei toscani che sono retrocessi in Serie B ad appena un anno dal loro ritorno nella massima serie. A sorridere sono in particolare le casse di Viale della Liberazione, che si sono arricchite della quota del riscatto del centrocampista nigeriano fissata in 6 milioni di euro al momento dell'accordo per il prestito della scorsa estate.

E sono già 30 i milioni in cassa

Col mercato che ancora deve ufficialmente iniziare, quindi, l'Inter sa già di poter contare su un incasso extra non indifferente legato ad alcune cessioni già definite: oltre ai 6 milioni di Akinsanmiro, infatti, vanno aggiunti i 4 milioni che il Cagliari ha riconosciuto per l'acquisto definitivo di Sebastiano Esposito, che possono aumentare vista la presenza di una percentuale pari al 40% sulla futura rivendita dell'attaccante campano, e soprattutto i 20 milioni della clausola rescissoria che il Real Madrid ha fatto scattare per assicurarsi Denzel Dumfries. Si parte insomma da un attivo certificato di 30 milioni, il tutto aspettando quello che accadrà con altri nomi come quelli di Benjamin Pavard, Kristjan Asllani o Davide Frattesi.