L'obiettivo dell'Inter per Romelu Lukaku è di riuscire a prolungare il prestito dal Chelsea. Per arrivare alla fumata bianca, però, servirà trovare una quadra con Todd Boehly, proprietario dei Blues in buoni rapporti con il club nerazzurro: negli scorsi mesi i discorsi si sono allargati al giovane Cesare Casadei ma, aggiunge Sky Sport, potrebbero presto coinvolgere anche Denzel Dumfries. Si tratta di operazioni multiple che confermano il canale aperto sull'asse Londra-Milano.