L'Inter è pronta all'ultimo allenamento prima della trasferta di Monza, in programma domani sera all'U-Power Stadium. Questo pomeriggio i nerazzurri si alleneranno ad Appiano Gentile dove resteranno in ritiro fino a domani, quando è in programma la partenza. Lo riferisce Sky Sport.

