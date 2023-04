Dopo l'ottimo risultato di ieri contro il Benfica, lo staff di Simone Inzaghi è tornato già al lavoro per preparare prima di tutto la gara contro il Monza e poi pensare immediatamente al match di ritorno di mercoledì prossimo. Per quella data l'Inter cercherà di recuperare per la prossima settimana Calhanoglu fa sapere Sky Sport che lancia un segnale di ottimismo in tal senso: sono buone possibilità di ritrovare il turco in tempo per il secondo atto verso la semifinale di Champions League. Diversa invece la situazione relativa a Skriniar che, alle prese ancora con i dolori, difficilmente recupererà per la gara di San Siro contro i lusitani. Entrambi i due esclusi dalla trasferta al Da Luz si sono allenati oggi alla Pinetina, a differenza dei compagni ieri impegnati nella vittoria contro i lisbonesi, tornati a casa dopo aver dormito al Centro di allenamento Suning dove sono arrivati questa mattina intorno alle 5.