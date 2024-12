Non arrivano novità da Leverkusen rispetto alla formazione con cui l'Inter scenderà in campo stasera, alla BayArena, per sfidare i padroni di casa nella gara valida per la sesta giornata di Champions League. L'undici che schiererà Simone Inzaghi, salvo sorprese, è quello che circola da ieri, con cinque cambi rispetto al match col Parma di venerdì scorso: in mezzo Frattesi e Zielinski si metteranno ai lati di Calhanoglu, con Darmian e Carlos Augusto nel ruolo di quinti. Davanti spazio alla coppia Thuram-Taremi, dietro il trio Bisseck-De Vrij-Bastoni è praticamente obbligato. Lo conferma Sky Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!