Marcus Thuram vede la luce in fondo al tunnel. Assente dallo scorso 30 settembre per un infortunio muscolare subito durante il match di Champions con lo Slavia Praga, il francese sta finalmente per tornare ad allenarsi in gruppo.

Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, l'ex Borussia MG ieri ha svolto un allenamento personalizzato in campo e, tra domani e venerdì, dovrebbe rientrare in gruppo. Step propedeutico alla convocazione, magari già per la trasferta di domenica a Verona. A scegliere sarà Chivu, ma ormai il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra che ha tolto di mezzo il Tikus per un mese è alle spalle.