Nel pomeriggio di oggi si è svolto il primo allenamento del 2024 dell'Inter, occasione utile per far valutare allo staff medico anche le condizioni fisiche di Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Il capitano e l'esterno nerazzurro hanno lavorato di nuovo a parte, ma secondo La Gazzetta dello Sport entrambi torneranno in gruppo giovedì mattina o venerdì "ed è concreta la speranza di riaverli entrambi a disposizione contro il Verona".

Anche Hakan Calhanoglu non ha lavorato con il gruppo a causa di qualche leggero sintomo influenzale, ma la situazione del turco non preoccupa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!