Ivan Perisic vuole tornare all'Inter. E l'Inter rivorrebbe il croato a Milano, ma c'è da abbattere la resistenza del PSV Eindhoven che non vorrebbe cederlo. Il piano per tentare l'affondo è chiaro e lo spiega La Gazzetta dello Sport, che rende noto l'accordo raggiunto tra il club nerazzurro e l'esterno.

"Il primo passo era rappresentato dall'accordo economico Inter-Perisic: trovato senza problemi - scrive la rosea -. Seconda mossa, Ivan in pressing sul Psv per salutare e tornare a Milano: in corso. Dall'altro lato, gli olandesi vorrebbero tenere Perisic per giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League, nell'ultima giornata e negli eventuali spareggi. Oggi il Psv è 22°, in corsa playoff, ma all'ultima curva se la vedrà con il Bayern. In caso di sconfitta (o anche di pareggio) è molto probabile che l'eliminazione arrivi subito. E a quel punto niente spareggi nella lunga settimana tra il 17 e il 25 febbraio. Quindi, se gli interisti vorranno rivedere Perisic in nerazzurro, saranno chiamati a tifare... Bayern. A quel punto l'incastro potrebbe davvero arrivare a dama".