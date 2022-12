Yunus Musah resta un nome caldo in casa Inter come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Per acquistare l'americano del Valencia, però, servono 20 milioni, soldi che oggi i nerazzurri non hanno. "Un finanziamento indiretto può arrivare dall’uscita di Roberto Gagliardini alle liste di gennaio. Ma non sono da escludere anche altri risparmi che permettano questo importante investimento - si legge -. In tal caso Musah entrerebbe in rosa come vice-Barella (quello a cui somiglia di più) in apparenza, ma con il reale mandato di subentrare a chiunque in mezzo al campo abbia bisogno di tirare il fiato". Il diesse Ausilio vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, ma dalla Spagna nicchiano sulla formula. "Ad ogni modo i dirigenti interisti contano di tornare alla carica con nuovi argomenti: la maratona è assicurata", spiega la rosea.