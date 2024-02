Questa mattina è andato in scena ad Appiano Gentile – come constatato da FcInterNews – il solito menù post gara da parte dei nerazzurri. Ergo, scarico per chi ha giocato ieri contro la Salernitana, normale seduta per tutti gli altri. Davide Frattesi, ormai pienamente recuperato, ha lavorato con i compagni di squadra. Terapie per Francesco Acerbi, Juan Cuadrado prosegue il proprio percorso ad hoc, assente Stefano Sensi visto che in questi giorni andrà sotto i ferri per la rimozione di una placca dalla caviglia.

