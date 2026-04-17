Con l’eliminazione di Bologna e Fiorentina rispettivamente dai quarti di finale di Europa e Conference League, si è chiusa malinconicamente l'esperienza delle squadre italiane nelle Coppe europee. Stagione decisamente grigia per le nostre rappresentanti anche sul piano economico, come evidenziano le stime proposte da Calcio e Finanza relative ai premi UEFA complessivi incassati dai club di Serie A in Champions, Europa League e Conference League. In totale, le squadre italiane che hanno preso parte alle tre competizioni hanno ricevuto premi per 308 milioni di euro, con una decurtazione di 117 milioni di euro rispetto alla stagione 2024/25, quando secondo i dati ufficiali della UEFA le italiane hanno incassato oltre 425 milioni di euro.
Il calo è legato prevalentemente a due fattori: il minor numero di squadre di Serie A che ha preso parte alla Champions League e il netto divario nei premi maturati dall’Inter tra le due stagioni, considerando che lo scorso anno i nerazzurri avevano raggiunto la finale. Un traguardo, quello della squadra all'epoca allenata da Simone Inzaghi, che fruttò introiti per quasi 137 milioni di euro, mentre quest'anno la fine della corsa nei playoff per mano dei norvegesi del Bodo/Glimt ha fatto sì che i premi riconosciuti da Nyon si fermassero quest'anno a 71 milioni di euro. Poco di meno ha incassato l'Atalanta, unica rappresentante italiana negli ottavi di finale e arrivata a 70 milioni, mentre la Juve ha raggiunto quota 64 milioni e il Napoli, eliminato nella fase campionato, ha ottenuto appena 49 milioni.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 19:34 Abodi: "Altri sport si sono evoluti, il calcio italiano deve prendere esempio"
- 19:20 Formazione Inter, Chivu cambia: Martinez e Mkhitaryan titolari. In avanti Thuram-Esposito
- 19:06 Giannini: "Scudetto come da pronostico, l'Inter ha la rosa più attrezzata"
- 18:51 Suwarso: "Pochi italiani nel Como? Potevamo volere Barella però costa"
- 18:37 Ruben Sosa: "Al primo anno all'Inter avevo bonus per i 20 gol. Ne feci 23"
- 18:22 Sky - Inter x Pink Floyd, in campo anche un mega-vinile prima del match
- 18:08 De Ceglie: "Con un mister giovane come Chivu, l'Inter ha ritrovato identità"
- 17:53 CF - Nelle Coppe è flop economico: l'Inter perde metà dei premi in un anno
- 17:38 Elche, Hector Fort pronto a tornare: "Sono contento, non vedo l'ora"
- 17:24 Betsson chiude i giochi Scudetto: pagate le scommesse sull'Inter vincente
- 17:09 Gravina: "L'Inter e altri proposero la Serie A a 18, ma DeLa votò contro"
- 16:55 Vicario, l'Inter è fiduciosa: stanziati 20 milioni di sterline
- 16:43 Cannavaro svela: "L'Inter mi ha venduto, ma non volevo andare alla Juve"
- 16:25 fcinCocchi, già due richieste dalla Serie B. E c'è un retroscena estivo
- 16:10 L'accusa di Knaster, proprietario del Pisa: "Il calcio italiano è mal gestito"
- 15:55 Tesser: "Lotta scudetto? Se oggi l'Inter dovesse vincere contro il Cagliari..."
- 15:40 Pagliuca: "Chi vedrei all'Inter dopo Sommer? Tutta la vita il Dibu Martinez"
- 15:25 Serie A, lunedì nuova assemblea per illustrare il piano di rilancio a Malagò
- 15:10 Acquafresca: "Il Cagliari deve difendere, ma anche provare a proporsi"
- 14:56 Coppe europee, crollo delle italiane: nessuna squadra in semifinale, non accadeva dal 1986/87
- 14:42 'Corazón Classic Match', Marotta: "Real club amico". Perez: "Sappiamo cosa rappresenta per voi il Bernabeu"
- 14:28 De Rossi lancia Amorim: "Primo buongiorno in Italia a Milano contro l'Inter"
- 14:14 Uva: "Euro 2032, sono positivo: siamo sulla strada giusta per avere 5 stadi bellissimi"
- 14:00 Primavera 1, ufficializzato il calendario della 36^ giornata: Inter-Bologna il 3 maggio
- 13:45 Capello: "Calcio italiano, crisi destinata a durare nel tempo. Gap con la Premier? Alt, l'Inter ha perso due volte col Bodo..."
- 13:30 'Manifesto della comunicazione non ostile', stasera a San Siro la cerimonia di firma. Marotta: "Un orgoglio"
- 13:15 Sky - Verso Inter-Cagliari: in difesa spazio a De Vrij, davanti Pio Esposito più di Bonny in coppia con Thuram
- 12:57 Settore giovanile, otto squadre impegnate tra domani e martedì: Inter-Lecce Primavera il piatto forte
- 12:43 Simonelli: "Nuovi stadi, in Italia arretratezza nel modo di ragionare. Tanti vincoli, abbiamo visto a Milano"
- 12:26 Lega Serie A, ufficializzato il programma della 35esima giornata: data e ora di Inter-Parma
- 12:14 SI - Barcellona-Bastoni, ancora nessun contatto con l'Inter. Fort e non solo: ecco la mossa di alcuni intermediari
- 12:00 videoVERSO INTER-CAGLIARI: le scelte di CHIVU tra dubbi e obblighi. TRE PUNTI cruciali per lo SCUDETTO
- 11:42 Telma Ívarsdóttir: "Quando gioco mi faccio sentire. Un onore vestire nerazzurro"
- 11:28 Iddrissou: "Amo l'Inter fin da bambino, Thuram il modello. Dopo il Mondiale U20..."
- 11:14 Santon: "Chivu grande compagno e meglio ancora da tecnico. Che emozioni all'Inter: ricordo che..."
- 11:00 Dimarco: "Ecco cosa cerco di trasmettere ai nuovi dell'Inter. L'obiettivo numero uno è che..."
- 10:44 Nico Paz: "Mai contatti con l'Inter. Real? Concentrato sul Como: la finale in Coppa sarebbe..."
- 10:40 GdS - Inter, niente turnover: solo due cambi per Chivu. Tre i ballottaggi
- 10:20 Ancelotti: "Tra Champions e Serie A c'è una differenza tra tutte. Calcio italiano snaturato perché..."
- 10:00 Season Ranking, verdetto ufficiale per l'Italia: nessun posto aggiuntivo in Champions League
- 09:40 Corazon Classic Match il 13 giugno: oggi Marotta e le "Leggende" al Bernabeu. Un doppio ex si dividerà tra i due tempi
- 09:20 Fontecchio: "Bastoni via? Un dispiacere, ma magari per lui è un bene"
- 09:00 GdS - Dumfries-Thuram, impatto da Scudetto. Fossero stati al top con il Bodo...
- 08:40 Giulini: "Pio Esposito, che rimpianto. Seba un leader, può restare. E su Caprile e Palestra..."
- 08:20 GdS - Chivu sempre più vicino a Mourinho: massime, slogan e un traguardo da raggiungere
- 08:00 Preview Inter-Cagliari - Chivu con tre dubbi e quattro assenze
- 00:00 Cosa c'è di male? Niente!
- 23:45 Como, verso la sfida di Coppa Italia con l'Inter da valutare Sergi Roberto: è out per il Sassuolo
- 23:30 Cagliari, Zappa racconta il salto dalla Primavera dell'Inter al calcio dei grandi: "Avevo già fatto un anno da fuori quota"
- 23:15 Momento di forma: la Juve guida la classifica nelle ultime 5 partite. Stupisce il dato sui gol presi dall'Inter
- 23:00 Niente da fare per le italiane in Europa e Conference League: Bologna e Fiorentina eliminate
- 22:46 Inter-Cagliari è il derby degli Esposito: Seba in ripresa (con un record nel mirino), Pio vuole confermarsi
- 22:30 Qui Cagliari - Pisacane studia l'undici anti-Inter: probabile il 3-5-2 con la coppia Esposito-Borrelli
- 22:15 Barcellona, nuovo reclamo all'UEFA dopo quello contro Atletico e Inter: "Applicazione errata del regolamento"
- 22:00 Perinetti non ha dubbi: "L'Inter svecchierà la rosa. Lo farà anche il Napoli, però..."
- 21:45 Chivu può concedere un turno di riposo a qualche giocatore: Diouf e Frattesi dal 1'?
- 21:30 fcinFulvio Pea torna all'Inter, definiti nelle ultime ore dettagli e ruolo
- 21:16 Il punto su Muharemovic: presto incontro Inter-Sassuolo, ma le insidie sono dietro l'angolo
- 21:00 Napoli, De Bruyne abbassa il tiro: "Dobbiamo vincere le partite per qualificarci alla prossima Champions"
- 20:45 Bastoni-Barça, è Fort la chiave? Dalla Spagna ribadiscono l'interesse
- 20:30 Su Dumfries incombe la clausola, ma Denzel is back e vuole godersi l'Inter
- 20:15 Sassuolo, Grosso: "Chi tra Como e Inter in finale di Coppa Italia? Sarà una bellissima partita"
- 19:45 Milan, Gabbia: "Perso il treno scudetto? Non so se è una lettura corretta"
- 19:30 Bayern macchina da guerra in Champions: Inter unica a batterlo
- 19:15 Ilaria D'Amico: "Buffon arci-italiano, la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale non la dimenticherà mai"
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-CAGLIARI, VIGILIA CALDISSIMA: le ULTIMISSIME, lo SHOW di CHIVU e MAROTTA lo BLINDA!
- 18:48 Dan Peterson: "NBA Europe, sono scettico. Se toccano il campionato italiano, mi ribello"
- 18:34 Bookies - Inter, quota bassa con il Cagliari. Tra i marcatori spicca Thuram
- 18:20 Inter-Cagliari, le informazioni per i tifosi: nel pre-partita 'Live Show' con dei premi in palio
- 18:06 Chivu torna sulla battuta Champions: "Se non capiamo l'ironia meglio iniziare a fare altro"