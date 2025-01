La fase col girone unico è terminata e così diventa più facile capire quanto hanno guadagnato le squadre impegnate finora in Champions League. Secondo i calcoli effettuati da Calcio & Finanza, Liverpool (10,58 milioni di euro) e Barcellona (10,29) sono le uniche oltre quota 10 milioni, seguono Arsenal a 9,99 e Inter a 9,70 grazie al quarto posto. Tra le italiane, l'Atalanta a 8,23, il Milan a 7,05, la Juventus a 5 e il Bologna a 2,65.

I nerazzurri, però, hanno anche altri 11 milioni di euro di premio per la qualificazione diretta agli ottavi, più altri 2 milioni per essere arrivati tra il primo e l'ottavo posto. Chi centra i playoff, invece, prende 1 milione più un altro per chi arriva dal nono al sedicesimo posto.

In tutto l'Inter è già arrivata a 86 milioni di euro grazie alla Champions League in corso. Così divisi: 18,62 milioni per la partecipazione, 9,7 per la posizione in classifica, 24,02 per la quota europea, 7,36 per la quota non europea, 13,3 per il bonus risultati, 2 milioni per aver finito tra le prime otto e 11 milioni per l'accesso diretto agli ottavi.