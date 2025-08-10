Seconda giornata di Coppa Italia dopo la qualificazione di ieri della Virtus Entella contro la Ternana. Partiamo dal derby veneto, dove a festeggiare è il Vicenza (Serie C) contro il Padova (B). I biancoscudati cadono all'Euganeo sotto i colpi di Caferri e Capello. Avanza anche il Pescara di Vivarini, che supera di misura il Rimini grazie alla rete di Valzania al 43esimo del primo tempo.

L'altra sorpresa riguarda l'Avellino, eliminato in trasferta dall'Audace Cerignola: decisivo il timbro di Luigi Cuppone poco dopo l'ora di gioco.

Data: Dom 10 agosto 2025 alle 22:47
Autore: Niccolò Anfosso
