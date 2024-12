Anche Davide Frattesi si è sottoposto alle domande nel format di Inter Media House. Il centrocampista parte dal passaggio dal Sassuolo ai nerazzurri. "A Sassuolo usavamo un modulo un po' diverso anche se le richieste erano le stesse. Il livello qui è più alto, è normale che devi metterci tutto te stesso per cercare di metterti al livello di chi ha sempre giocato. Non è stato facile ma lavorando a testa bassa ci si può arrivare".

Il momento più bello all'Inter.

"Essendo arrivato da un anno, quello è il momento più bello: la seconda stella".

Gol, assist o fermare un gol altrui?

"Fare gol".

Una parola per descrivere Darmian.

"Prince".

Cosa diresti al te bambino?

"Di continuare a giocare a tennis... Scherzo. Di metterci un po' meno in tutto perché in alcuni momenti dopo le sconfitte non mi divertivo nemmeno più, quindi di prenderla un po' più leggera".

Il giorno in cui San Siro ti ha emozionato particolarmente.

"La festa dello scudetto, ma anche il derby d'andata e il gol al Verona all'ultimo minuto. Dal campo avevo l'impressione che le persone ti venissero addosso. Una cosa pazzesca".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!