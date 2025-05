Il CT Didier Deschamps ha svelato la lista dei giocatori convocati dallaNazionale francese per partecipare alle Final Four della UEFA Nations League, dove i Bleus affronteranno la Spagna in semifinale il 5 giugno a Stoccarda. La finale è prevista per l'8 giugno con Germania o Portogallo. Nella lista sono presenti anche i due rappresentanti dell'Inter, Marcus Thuram e Benjamin Pavard, i quali però dovranno aggregarsi al gruppo in ritardo essendo impegnati nella finale di Champions League contro il PSG giorno 31 maggio. Nell'elenco è presente anche il giovane Ryan Cherki, sottratto quindi alle lusinghe della Nazionale italiana.

Nela conferenza stampa successiva all'annuncio dei convocati, Deschamps si sofferma anche sulla finale di Monaco di Baviera: "Sono coinvolti sette giocatori. Non si uniranno a noi prima di lunedì sera. È una finale, con il PSG che ha la possibilità di diventare campione d'Europa. Non voglio entrare nelle percentuali di favoriti o meno. Sto monitorando attentamente la situazione. Spero che i sette giocatori coinvolti non abbiano preoccupazioni su ciò che ci aspetta più tardi". Ma sulla sua preferenza pesa il passato all'Olympique Marsiglia? Siete seri? Chiedetelo a qualcuno al Vieux Port di Marsiglia, io sono un allenatore! C'è una squadra francese... Anche se ho origini marsigliesi... Ovviamente, anche se ho due giocatori coinvolti, sarebbe la cosa migliore per il calcio francese se il PSG vincesse la finale".

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Chevalier, Maignan, Samba.

Difensori: Badé, Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kalulu, Konaté, Lenglet, Pavard.

Centrocampisti: Guendouzi, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaire-Emery.

Attaccanti: Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Kolo Muani, Mbappé, Olise, Thuram.

