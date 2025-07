Si è chiuso indubbiamente in modo amaro dal punto di vista sportivo il Mondiale per Club dell’Inter, ma c'è indubbiamente un aspetto che fa sorridere i nerazzurri ed è quello economico. La kermesse negli Stati Uniti ha portato ulteriori, importanti ricavi in una stagione che, in attesa delle cifre ufficiali del bilancio, si prospetta da record dal punto di vista del fatturato.

Il percorso della squadra di Cristian Chivu, interrotto dai brasiliani del Fluminense, ha portato nelle casse di Viale della Liberazione la bellezza di 36,85 milioni di dollari, che equivalgono a poco più di 31,5 milioni di euro. Una cifra che proviene dalla somma del gettone di presenza e dai risultati in campo, unita al bonus per il passaggio alla fase finale.