Impossibile parlare di anno di transizione per l'Inter. Lo fa capire Beppe Marotta, presidente nerazzurro, parlando al TG1, all'indomani della vittoria del 21esimo scudetto, certificata grazie al 2-0 imposto al Parma, a San Siro: "Una società blasonata che ha un palmares ricco di successi come l'Inter deve sempre competere per cercare di ottenere il massimo".

Filo conduttore dell'Inter vincente degli ultimi anni è Lautaro Martinez, di cui Marotta parla così: "Sicuramente, non è capitano per caso. E' il leader della squadra perché impersonifica quello che vogliono i tifosi e la società". 

Infine, Marotta dedica un pensiero a Cristian Chivu, capace di guidare la squadra al titolo al primo colpo nonostante la poca esperienza: "Più che una scommessa direi un atto di coraggio, ma non a caso. Cercavamo un profilo che rispettasse quello che poi è stato il profilo di Chivu, uno che avesse un senso di appartenenza". 

Sezione: Focus / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 23:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.