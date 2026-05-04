Impossibile parlare di anno di transizione per l'Inter. Lo fa capire Beppe Marotta, presidente nerazzurro, parlando al TG1, all'indomani della vittoria del 21esimo scudetto, certificata grazie al 2-0 imposto al Parma, a San Siro: "Una società blasonata che ha un palmares ricco di successi come l'Inter deve sempre competere per cercare di ottenere il massimo".

Filo conduttore dell'Inter vincente degli ultimi anni è Lautaro Martinez, di cui Marotta parla così: "Sicuramente, non è capitano per caso. E' il leader della squadra perché impersonifica quello che vogliono i tifosi e la società".

Infine, Marotta dedica un pensiero a Cristian Chivu, capace di guidare la squadra al titolo al primo colpo nonostante la poca esperienza: "Più che una scommessa direi un atto di coraggio, ma non a caso. Cercavamo un profilo che rispettasse quello che poi è stato il profilo di Chivu, uno che avesse un senso di appartenenza".