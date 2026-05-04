Francesco Massini, vicepresidente vicario AIA, si è soffermato con i cronisti presenti al Gran Galà del Calcio ADICOSP, esprimendosi così sulla scelta di Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni di autosospendersi dai rispetti incarichi dopo le accuse di concorso in frode sportiva: "Sono due figure dirigenziali di primissimo livello - le sue parole che si leggono su Tuttomercatoweb.com -. Essendoci un'indagine della magistratura in corso, in maniera assolutamente responsabile hanno deciso di autosospendersi dal loro incarico, con la fiducia di potersi dimostrare del tutto estranei ai fatti. Nella vita faccio l'avvocato, quindi capisco perfettamente il trambusto che situazioni simili portano nella vita di una persona. Mi dispiace profondamente per la 'mattanza mediatica' a cui sono stati sottoposti prima ancora di un giudizio. Dietro un pezzo di carta c'è sempre un uomo, una famiglia e una dignità che vanno rispettate. Prima di giudicare bisogna attendere che il percorso giudiziario sia compiuto".